منظمة الصحة العالمية تؤكد إمكانية احتواء فيروس كورونا

Advertisements

أعلنت منظمة الصحة العالمية بصفة رسمية اليوم الثلاثاء إمكانية احتواء فيروس كورونا وضمان عدم انتشاره في كافة أنحاء العالم، وذلك رداً على تخوف بعض الدول التي بدأت في اتخاذ إجراءات صارمة للغاية على الوافدين إلى بلادها من أجل مواجهة ذلك الفيروس القاتل.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي اليوم أن فيروس كورونا لا يُعتبر وباءاً على الإطلاق، نظراً إلى كونه لا ينتشر بسرعة مثل مرض الإنفلونزا.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن العديد من وسائل الإعلام العالمية قد أثارت الذعر في قلوب المواطنين وحتى بعض مسؤولي الدول، مما جعل هذه الدول في حالة ارتباك لا مثيل لها من خلال فرض قيود وإجراءات صارمة على جميع الوافدين خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية في حديثه على أن عدد مُصابي فيروس كورونا قد تخطى حاجز 90 ألف شخصاً حول العالم بأكمله، فيما تخطى عدد الوفيات حاجز 3000 حالة في جميع أنحاء العالم وخاصة دولة الصين بصفتها المنبع الرئيسي لفيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا بدون أدنى شك في إصابة العالم بأكمله بحالة من الخوف، نظراً إلى إمكانية قضاء ذلك الفيروس على حياة شريحة كبيرة من البشر بسرعة فائقة، وخاصة في ظل عدم نجاح أي مؤسسة طبية حول العالم في اكتشاف أي علاج فعال من أجل القضاء على ذلك الفيروس.

وتُشير كافة التكهنات في الأيام الماضية إلى أن جميع دول العالم يجب عليها احتواء فيروس كورونا بشتى الطرق الممكنة حتى حلول موعد فصل الصيف، نظراً لأن أي فيروس مهما كانت قوته لا يستطيع العيش في درجة حرارة مرتفعة مثل الصيف.

إقرأ أيضاً: ترامب يتواصل مع رئيس الجمهورية للحديث عن ملف سد النهضة