“الصحة العالمية” تحذر من انتشار كورونا خلال “العملات”

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قدمت منظمة الصحة العالمية، العديد من النصائح بشأن غسل اليدين مباشرة بعد لمس أي عملة ورقية لأن فيروس كورونا الجديد قد ينتقل عبرها من شخص إلى آخر.

وأضاف المتحدث باسم المنظمة، في بيان عنها، وفقًا لما ذكرته قناة “العربية الحدث”، اليوم، إن الأوراق النقدية التي تتناقل بين الأيدي بشكل متكرر يمكن أن تلتقط كافة أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب لمس وجوههم عندما يكون ذلك ممكنا، للحد من مخاطر انتقال العدوى.

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وأوضحت المنظمة، أن استخدام طرق مختلفة للتعامل المالي لأن الفيروس “الكوروني” المستجد قد يبقى أياما عدة على سطح العملة الورقية.

وكانت البنوك في الصين وكوريا الجنوبية بدأت في عمليات تطهير وعزل للأوراق المالية المستخدمة لمنع الفيروس القاتل من البقاء فيها، حيث تستخدم البنوك الأشعة فوق البنفسجية أو الحرارة المرتفعة لتطهير الأوراق المالية وتعقيمها، ثم عزلها في محجر طوال 14 يوما قبل إعادة تداولها.

وأكد خبراء الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، أن الأوراق المالية تعتبر أكثر وسيلة شائعة لانتقال العدوى المرضية، بينها الإنفلونزا، حيث يتمكن فيروسها من البقاء على العملة الورقية طوال أسبوعين، ويمكن الإصابة به عند استلام الراتب سواء عبر الخزينة أو عبر أجهزة الصراف الآلي.