العراق تسجل أولى حالات وفيات الشرق الأوسط بسبب “كورونا”

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سجلت العراق، وفاة أول حالة في الدولة العربية بسبب فيروس كورونا المستجد، ليضاف إلى أكثر من 3200 حالة وفاة حول العالم، حيث أعلنت إدارة الصحة المحلية في محافظة السليمانية إن رجلا مسنا توفي جراء المرض.

وقالت السلطات العراقية، إنه تم اكتشاف 31 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وهم طالب إيراني عاد لبلده بعد ذلك و30 عراقيا زاروا جميعا إيران في الآونة الأخيرة، جاء ذلك في حالة الوفاة مع ظهور إصابات في البلاد العربية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت الكويت، الاثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، مما رفع عدد الإصابات المسجلة بالمرض إلى 56 حالة.

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