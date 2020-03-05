“الشيوخ الأمريكي” يوافق على تخصيص 3 مليارات دولار لاكتشاف علاج لـ”كورونا”

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أعلن مجلس النواب الأمريكي، عن موافقته بشأن مشروع قانون بتخصيص 8.3 مليار دولار للجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بموافقة 415 عضوًا أمام رفض اثنين، لينتقل المشروع لمجلس الشيوخ، في عملية سريعة.

جاء ذلك بعدما أعلن الجمهوريون دعمهم لإنفاق مليارات الدولارات على اكتشاف علاج فعال لعلاج كورونا المستجد، بعدما اقترحت نيتا لوي رئيسة لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب الأمريكي، الإجراء على المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، قالت إنه “لابد أن نسن هذا القانون سريعا، هناك أرواح على المحك”، على أن يتم إصدار التشريع خلال الأيام المقبلة.

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ومن المقرر تخصيص 3 مليارات دولار لتطوير أدوية وأمصال، بينما سيتم تخصيص 2.2 مليار دولار للوقاية والاستعدادات والاستجابة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفى بينهم نحو 11 حالة.