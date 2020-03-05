بريطانيا تنفي فرض الحجر الصحي على العائدين من مصر

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أعلنت الحكومة البريطانية، إعفاء العائدين من مصر من الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أنه لا يوجد عليهم أي قيود من السفر إلى مصر والعودة منها.

وأوضحت الحكومة، في بيان عنها، نقلا عن صحيفة “ذا صن” البريطانية، استمرار رحلات السفر دون قيود بين الدولتين، نافية أي تعليق للرحلات أو استرداد الحجوزات التي دفعت لزيارة مصر.

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وتتخذ العديد من الدول إجراءات احترازية بشأن الحرص على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 12” الذي انتشر من الصين في مقاطعة ووهان وبات وباء يهدد العالم.