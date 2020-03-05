الصين: ارتفاع وفيات كورونا لـ3012 حالة

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أكدت لجنة الصحة الوطنية في الصين، زيادة حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 12″، في الصين، إلى 3012، وذلك بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفًا و409 حالات.

وأوضحت اللجنة، في بيان عنها، أنها تلقت بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 80 ألفًا و409 أشخاص، وفي الوقت الحالي لدينا 25 ألفًا و352 مريضًا، من بينهم “5592 في حالة صحية حرجة”، وفارق الحياة 3012 شخصًا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 52 ألفًا و45 شخصًا بعد شفائهم.

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وكانت السلطات الصينية أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس “كورونا المستجد” في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.