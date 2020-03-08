“الطيران المدني” بالكويت تعلن موعد تعليق الطيران إلى مصر

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، موعد انتهاء إيقاف التشغيل المؤقت إلى مصر، وسوريا، ولبنان، والهند، وبنجلاديش، والفلبين، وسريلانكا، يوم 13 مارس، وذكرت أن المواطنين الكويتيين وأقارب الدرجة الأولى معفيون من ذلك بعد تقديم إثبات صلة القرابة.

وقالت إن عمال المنازل ومن بفئتهم، يسمح بدخولهم الكويت إذا وجدوا مع الكفيل على الرحلة نفس، وكذا باقي الدول بشرط قضاء 14 يوما في دول غير منتشرة بها فيروس “كوفيد 19”.

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وشددت على أنه يسمح بمغادرة الكويت لجميع الجنسيات للدول المذكورة بالتعميم، من خلال مطارات دول أخرى.