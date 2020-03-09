السعودية تعلق الدراسة في المدارس والجامعات حتى إشعار آخر

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أعلنت السعودية، أمس، تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات، اعتبارا من اليوم الاثنين، حتى إشعار آخر، وأعلنت وزارة التعليم أن تعليق الدراسة يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها.

وأكدت أن ذلك يأتي بسبب السيطرة على فيروس كورونا، ومنع دخوله وانتشاره، انطلاقًا من الحرص على صحة الطلاب والطالبات، ويشمل القرار تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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وطالب وزير التعليم السعودي بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد، خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.