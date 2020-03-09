بالتكنولوجيا.. السعودية تواجه تعليق الدراسة بسبب كورونا

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أعلنت وزارة التعليم السعودية تعليق الدارسة في المملكة، اليوم، وفقا للإجراءات الاحترازية خوفا من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن البدائل التعليمية المناسبة متاحة كالمدارس الافتراضية، والتعليم عن بعد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري، إن هناك مدرسة افتراضية موجودة على البوابة التعليمية تحت اسم “منظومة التعليم الموحدة”، موضحة أنه يمكن للطلاب من خلال المدرسة الافتراضية حضور الدروس مباشرة بشكل متزامن.

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وفي سبيل ذلك، أتاحت الوزارة عبر شبكة الإنترنت جدولا دراسيا موحدا غير متزامن، يُبث تليفزيونيا عبر تردد عربسات 12437 عمودي، عن طريق قنوات “عين”، من خلال 14 قناة، كل قناة تبث دروسا لمرحلة دراسية مختلفة، أو عبر رابط يوتيوب.