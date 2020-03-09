الصحة العالمية تُطالب بتعليق الدراسة في الدول المنتشر فيها فيروس كورونا

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طالبت منظمة الصحة العالمية كافة الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا بشدة في الأسابيع الماضية بضرورة تعليق الدراسة لحين إشعار آخر، وذلك من أجل ضمان احتواء ذلك الفيروس القاتل حتى لا يواصل الانتشار في العالم بأكمله.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي اليوم الإثنين أن تعليق المدارس لفترة لن يُشكل ضرراً على المنظومة التعليمية لأي دول، ولكنه سوف يكون في مصلحة الطلاب لضمانة سلامتهم إضافة إلى ضمان عدم انتقال الفيروس إلى أهاليهم في البيوت.

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وأشارت أيضاً إلى إتباع الإرشادات التي سبق وأن أعلنت عنها سوف يقي الدول من تفشي فيروس كورونا، مؤكدة في الوقت ذاته أن 70% من المصابين بذلك الفيروس في دولة الصين المنبع الرئيسي للمرض قد تماثلوا للشفاء بسبب الإجراءات الصارمة التي سارت عليها الحكومة الصينية.

يُذكر أن الصين عرفت اليوم 22 حالة وفاة جديدة من كبار السن بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وبذلك يواصل عدد الوفيات في الارتفاع بعد تخطى حاجز 3000 شخص في الأسبوع الماضي.

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