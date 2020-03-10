الصين تغلق 14 مستشفى بعد تراجع أعداد الإصابات بـ”كورونا”

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أغلقت السلطات الصينية، 14 مستشفى مؤقت افتتح لعلاج مصابي فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، خلال اليومين الماضيين، بعدما شهدت أعداد الإصابات والوفيات تراجعا كبيرًا بعد تعافي نحو 60 ألف مصاب وخروجهم من المستشفى.

وحسبما ذكرت وكالة أنبار الصين “شينخوا”، أغلِقت السلطات مستشفى جيانجهان المؤقت، الذي تحول من مركز المعارض الدولي في ووهان، في الساعة 3 عصر أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي)، ليرتفع عدد المستشفيات المؤقتة المغلقة إلى 14.

وكانت ووهان حوّلت عددًا من المواقع، بما في ذلك صالة للألعاب الرياضية في هونشان ومركز للمعارض في ووهان، إلى 16 مستشفى مؤقتًا لاستيعاب المرضى الذين ظهرت تظهر عليهم أعراض طفيفة للفيروس الذي بدأ رحلة انتشاره في العالم منذ نهاية العام الماضي.

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