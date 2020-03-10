“الصحة اللبنانية” تعلن وفاة أول حالة إصابة بـ”كورونا”: “أتى على متن طائرة قادمة من مصر”

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قالت وزارة الصحة اللبنانية، إنه تم تسجيل أول حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19″، موضحة أنها تعود لشخص عمره 56 عاما دخل وضع حرج وغير مستقر، وتم نقله من مستشفى سيدة المعونات في جبيل إلى مستشفى الحريري الحكومي في بيروت.

وأكد المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان صحفي عنه، نقلا عن “الوكالة الوطنية للإعلام”، اليوم، أن المتوفى أتى للبنان في 20 فبراير الماضي على متن طائرة قادمة من مصر.

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وكانت لبنان أعلن أمس ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 41 شخصًا.