بينهم مصريين.. الصحة السعودية تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية محمد العبد العالي اليوم، أن إجمالي الحالات المسجلة المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بأراضي المملكة 20 حالة من بينهم حالتين من مصر وحالة واحدة من الفلبين، وقد صنفت تلك الحالة بأنها “حرجة”، وأكد أن متوسط أعمار الحالات المصابة بالفيروس 47 عاماً.

السعودية تعلن عن عدد الحالات المصابة بـ كورونا بها

كما أكد محمد العبدالعالي خلال التصريحات الصحفية التي أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات المسجلة في أراضي المملكة حتى الوقت الراهن تصل إلى 20 حالة منهم 10 ذكور، 10 إناث، ومتوسط أعمار الحالات المصابة بالفيروس 47 عاما.

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وأوضح أن 7 حالات من المصابين ارتبطت إصابتهم بقدومهم من إيران، و3 حالات من العراق، و3 حالات مروا بالأراضي الإيرانية، والعراقية، وحالتين من مصر وحالة واحد من الفلبين، وأكد أن كافة الحالات المصابة تم وضعهم في الحجر الصحي، وعلى أجهزة التنفس الصناعي، و4 منهم قد اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية بفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية أنه قد تم الاستقصاء الوبائي، وتم حصر عدد 800 حالة من المخالطين المباشرين بالمصابين، وأوضح أن من تم فحصهم بالمنافذ السعودية، فقد تجاوز عددهم نصف مليون شخصاً إلى الوقت الراهن.

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