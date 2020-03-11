“رحلات رجال الأعمال”: خسائر تصل إلى 820 مليار دولار بسبب كورونا

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أعلن الاتحاد العالمي لرحلات الأعمال، أن أحدث توقعات القطاع فقد إيرادات بنحو 820 مليار دولار، موضحا أن نصفها من الصين، إلى جانب تقليص الشركات خطط السفر في أعقاب تفشي فيروس كورونا، جاء ذلك بعدما أظهر مسح أجراه أن رحلات العمل إلى آسيا كانت المتضرر الأكبر.

وأعلنت 3 شركات على الأقل من كل 4 إلغاء جميع أو معظم رحلات العمل إلى الصين وهونج كونج وتايوان وبلدان أخرى في آسيا والمحيط الهادي أو إلغاءها، كما تزيد أحدث توقعات الاتحاد كثيرا عن تقديرات فبراير التي كانت لخسارة تبلغ 560 مليار دولار.

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وذكر الاتحاد، أن إيرادات قطاعي الطيران والضيافة (أكبر المستفيدين من إنفاق الشركات) تضررت كثيرا مع استمرار انتشار الفيروس.

ومن المتوقع أن تخسر الصين، التي شهدت تراجعا بنسبة 95 بالمئة لرحلات العمل منذ تفشي الفيروس، 404.1 مليار دولار من إيرادات هذه الرحلات، تليها أوروبا بخسارة 190.5 مليار دولار.