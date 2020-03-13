“الصحة العالمية” تحذر من السلام بالأيدي.. وتوجه بطريقة بديلة

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حذرت منظمة الصحة العالمية من المصافحة بالأيدي وذلك ضمن إجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.
وذكرت المنظمة عدة إرشادات إلى جميع الأفراد، بأن الفيروسات التنفسية تنتقل بالمصافحة، ولمس العينين والأنف والفم، مشيرة إلى أن التحية يمكن أن تكون التلويح عن بعد، أو الإيماءة بدلا من المصافحة.
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وقالت المنظمة، في بيان منها،: “لتجنب الإصابة بمرض فيروس كورونا كوفيد-19، علينا أن نتجنب التلامس المباشر عند التحية وهو الأكثر أمانًا.. ويمكن أن تشمل التحية الآمنة التلويح، أو الإيماءة أو الإنحناء”.
كانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن تعاون الوزارة مع موقع فيس بوك؛ عبر مبادرة لنشر التوعية بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بين المواطنين المصريين وغير المصريين داخل مصر.
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