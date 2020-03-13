“الصحة العالمية” تحذر من السلام بالأيدي.. وتوجه بطريقة بديلة

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حذرت منظمة الصحة العالمية من المصافحة بالأيدي وذلك ضمن إجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

وذكرت المنظمة عدة إرشادات إلى جميع الأفراد، بأن الفيروسات التنفسية تنتقل بالمصافحة، ولمس العينين ‏والأنف والفم، مشيرة إلى أن التحية يمكن أن تكون التلويح عن بعد، أو الإيماءة بدلا من ‏المصافحة.‏

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وقالت المنظمة، في بيان منها،: “لتجنب الإصابة بمرض فيروس كورونا كوفيد-19، علينا أن نتجنب التلامس ‏المباشر عند التحية وهو الأكثر أمانًا.. ويمكن أن تشمل التحية الآمنة التلويح، أو الإيماءة أو الإنحناء”.‏

كانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن تعاون الوزارة مع موقع فيس بوك؛ عبر مبادرة لنشر التوعية بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بين المواطنين المصريين وغير المصريين داخل مصر.