بيان عاجل من السفارة الأمريكية بشأن تأجيل التأشيرات بسبب فيروس كورونا

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صرحت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن قرارها الخاص بتأجيل مقابلات منح التأشيرة للأشخاص الغير المهاجرين خلال الفترة من 15 من شهر مارس الجاري وحتى يوم الـ 9 من شهر أبريل القادم لعام 2020.

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عبر حسابها عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، برسالة عاجلة للمتقدمين للحصول على تأشيرة غير المهاجرين، “بناءاً على توصيات الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة مصر لتجنب التجمعات الكبيرة والحذر في التواصل المباشر، فقد قررت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، تأجيل مواعيد مقابلات تأشيرة غير المهاجرين المقررة خلال الفترة من يوم 15 من شهر مارس إلى 9 من شهر أبريل القادم”.

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وأضافت السفارة الأمريكية عبر تدوينات عبر “تويتر” تلت التغريدة الأولى عن تأجيل مقابلات منح التأشيرات لغير المهاجرين، “لا تغيير بشأن طلبات الإعفاء من المقابلة.. توسعت السفارة الأمريكية بالقاهرة في برنامج الإعفاء من المقابلات ليشمل المتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً، ومعظم المتقدمين الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، ولا توجد رسوم لإعادة اختيار موعد المقابلة، كما أن الرسوم التي تم سدادها مقابل طلب التأشيرة صالحة لمدة زمنية تصل إلى عام كامل، علماً بأن مواعيد المقابلات للحالات الطارئة التي تم تحديدها لم تتغير”.

وأوضحت السفارة الأمريكية بالقاهرة أنها سوف تواصل إجراءات النظر بإصدار التأشيرات وذلك بالنسبة للحالات الطبية الحرجة، وكذلك الحالات الإنسانية العاجلة، ويمكن للمتقدمين لطلب التأشيرات وذلك للأسباب الطبية الحرجة والحالات الإنسانية ليتم تحديد مواعيد طارئة لإجراء المقابلات”.

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