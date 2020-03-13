كورونا يصل إلى إثيوبيا ظهور أول حالة مصابة بالفيروس

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صرحت وزارة الصحة بالدولة الإثيوبية اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد اكتشاف مواطن يحمل الجنسية اليابانية يبلغ من العمر 48 عاماً جاء من بوركينا فاسو قبل يوم 4 من شهر مارس الراهن 2020.

أول حالة مصابة بفيروس كورونا بإثيوبيا

أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية أن الشخص المصابة بفيروس كورونا قد شعر بأعراض الإنفلونزا مما أجبره على زيارة الطبيب، وقد يخضع لإجراءات الحجر الصحي منذ 3 أيام.

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كما صرحت ليا تاديسي وزيرة الصحة الإثيوبية، أنه قد تم عزل الشخص المصاب بفيروس كورونا في مركز عزل، ويتلقى خلال الوقت الراهن الرعاية الطبية اللازمة، وحالته الصحية خلال الوقت الراهن تعد مستقرة، وأضافت جاري العمل على فحص ما يقرب من 25 شخصاً كانوا على صلة بالشخص المريض منذ وصوله إلى بوركينا فاسو ، وتم وضعهم قيد المتابعة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا؟

وقد أنشأت الدولة الإثيوبية بالفعل لجنة وزارية وطنية تحت قيادة ودعم جهود التأهب والاستجابة لفيروس كورونا “كوفيد 19”.

كانت الدولة الكينية قد أكدت دخول فيروس كورونا المستجد إلى أراضيها، وذلك عن طريق امرأة قد قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية، ووصلت إلى مطار كينيا الدولي خلال الـ5 من شهر مارس الراهن 2020، وقد ثبتت إصابتها تلك المرأة بفيروس كورونا يوم أمس الخميس.

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