كورونا تجبر الرئيس الأمريكي لإعلان حالة الطوارئ خلال ساعات

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يتجه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، لإعلان حالة الطوارئ الوطنية خلال الساعات القليلة القادمة من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بحسب التصريحات التي أعلنت عنها القناة الفضائية “العربية”.

فقد أعلنت السلطات الأمريكية عن إغلاق كافة المدارس القائمة في العاصمة واشنطن بالإضافة إلى 5 ولايات أمريكية أخرى، من أجل منع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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إجراءات أمريكا لمنع تفشي فيروس كورونا

أعلنت الصحيفة الأمريكية “واشنطن بوست”، اليوم الجمعة، أن ولاية أوهايو الأمريكية قد أصدرت أولاً القرار الخاصة بإغلاق المدارس لمد 3 أسابيع أو أكثر تبعاً لحالة تفشي فيروس كورونا، تبعتها ولاية ميريلاند بإصدار قرار غلق المدارس لمدة أسبوعين، ثم أعلنت ولاية نيومكسيكو وبعدها عن نفس القرار تليها ولاية أوريجن حيث تضمن قرار الغلق لنهاية شهر مارس الراهن 2020، ثم أعلنت ولاية ميتشيجان عن غلق المدارس حتى اليوم الخامس من شهر أبريل القادم.

أشارت الصحفية إلى أن العاصمة الأمريكية واشنطن قد أصدرت، صباح اليوم، قراراً بإغلاق المدارس بداية من يوم الإثنين القادم وحتى نهاية شهر مارس الراهن 2020.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن طبيب بالمحكمة العليا والكونجرس الأمريكيين قد توقع حدوث ما بين 70 إلى 150 مليون حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة الأمريكية.

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