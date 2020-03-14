أمريكا تستدعي السفير الصيني لاتهام الولايات المتحدة بجلب كورونا إلى ووهان

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استدعت وزارة الخارجية الأمريكية السفير الصيني بواشنطن على خلفية اتهام الصين الجيش الأمريكي بجلب فيروس كورونا المستجد إلى ووهان الصينية، بسبب التصريحات التي أعلنت عنها وكالة سكاي نيوز.

أعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها بوقوع اقتصاد الاتحاد الأوروبي، ومنطقة اليورو في حالة من الركود الاقتصادي خلال العام الراهن 2020، بسبب تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب مختلف دول العالم.

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كما أعلنت المفوضية الأوروبية، عبر البيان الصادر عنها اليوم الجمعة، إن التأثير المباشر للأزمة فيروس كورونا على كافة القطاعات سوف يقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مئوية تصل إلى 2.5% في العام الراهن 2020.

وتابعت المفوضية الحقائق التي تدل على التوقعات التي تدل على نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة مئوية تصل إلى 1.4% في العام الراهن 2020، فإن الوقت الراهن يشهد حالة من الانكماش في الاقتصاد بنسبة 1%، لكن المفوضية الأوروبية قد أشارت إلى أنها تتوقع تعافى الاقتصادي بشكل مستدام وليس بشكل كامل للاقتصاد الأوروبي خلال العام القادم 2021.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الوقت الراهن لا يزال مبكراً لإعلان التوقعات بشكل حماسي بشأن الوضع الاقتصادي الراهن، وأوضح أن التقديرات الأساسية سوف تصدر خلال شهر مايو القادم 2020.

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