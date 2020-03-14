وسائل الإعلام تؤكد إصابة رئيس البرازيل بفيروس كورونا

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صرحت وسائل الإعلام الرسمية في البرازيل، اليوم الجمعة، بثبوت إصابة جايير بولسونارو رئيس البرازيل بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

كما صرحت قناة “فرنسا 24 الإخبارية”، عن إصابة رئيس البرازيل بفيروس كورونا المستجد دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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يشار هنا إلى أن فيروس كورونا المستجد أو فيروس كوفيد 19” قد ظهر في أواخر شهر ديسمبر للعام السابق 2019، بمدينة ووهان الصينية في سوق مخصص لبيع الحيوانات البرية، وقد انتشر الفيروس بشكل سريع مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين من أجل تمضية عطلة رأس السنة القمرية خلال شهر يناير السابق 2020.

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