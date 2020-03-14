حصيلة كورونا بالسعودية.. 24 إصابة جديدة منهم 14 مصرياً

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صرحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن حصيلة فيروس كورونا بأراضي المملكة التي تضمن 24 حالة إصابة بالفيروس، منهم 14 حالة مصرية.

وأوضحت وزارة الصحة بالسعودية، خلال البيان الذي تم نقله عبر وكالة الأنباء السعودية “واس”، حيث أعلنت أن الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19″، لمواطنة قادمة من الدولة الفرنسية، وقد تم عزلها بمنشأة صحية بالرياض، وأن الحالة الثانية لمواطن قادم من الدول الإيطالية، وهو أيضاً في العزل الصحي في منشأة صحية بالقطيف.

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وذكرت وزارة الصحة السعودية أن هناك 7 حالات لمواطنين بالحجر الصحي بالمنطقة الشرقية، كانوا قد خالطوا بعض الحالات التي أعلن عن إصابتها بالفيروس الجديد مسبقاً.

وأضافت الوزارة أن من بين الحالات الـ 24 المصابين بفيروس كورونا بالسعودية، يوجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة واحدة فقط لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وجميع المصابين موجودين في منطقة الحجر الصحي بمكة المكرمة، كانوا قد خالطوا الحالة المصابة بالفيروس التي قد تم الإعلان عنها مسبقاً.

صرحت وزارة الصحة السعودية إنه بإضافة الحالات الجديدة، يسجل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 86 حالة بالسعودية، قود تعافت من الحالات المصابة حالة واحدة فقط، وبقية الحالات موجودة خلال الوقت الراهن في الحجر الصحي، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات تبعاً للإجراءات المعتمدة.

وأهابت وزارة الصحة السعودية بكافة من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، التواصل بشكل فوري مع مركز “اتصال الصحة 937″، كما دعت إلى ضرورة التواصل مع هذا الرقم في حال رغبة أي شخص في أي استفسار عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وشددت على أخذ كافة المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أي شائعات عن الفيروس.

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