دراسة جديدة تكشف عُمر فيروس كورونا في الهواء وعلى الأسطح

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3 ساعات في الهواء، كشفت دراسة حديثة عن أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” يمكنه البقاء هذه المدة، كما أنه يعيش 3 أيام على الأسطح.

وذكرت الدراسة أن فيروس كورونا يمكن أن يبقى في الهواء نحو 3 ساعات، وعلى الأسطح مثل البلاستيك لمدة تتراوح بين يومين و3 أيام، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية، مشيرة إلى أنه يبقى على الأسطح النحاسية لـ 4 ساعات، والورق المقوى 24 ساعة.

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يشار إلى أن دراسة أخرى نشرت في شهر فبراير الماضي، أفادت بأن فيروس كورونا مشابها للفيروسات التاجية الأخرى “السارس” ، حيث يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام.

ولم يتوصل أي عالم حتى الآن لأي مصل مضاد لفيروس “كورونا”، الذي يعتقد أنه بدأ في التفشي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان وسط الصين أواخر ديسمبر العام الماضي.