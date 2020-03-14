ترامب يعلن خضوعه لفحص “كورونا”

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خضوعه لفحص فيروس كورونا “كوفيد-19″، بعد تشخيص إصابة عدة مسؤولين التقاهم مؤخرا، بحسب ما أعلنته وكالة “أسوشيتيد برس”.

قال الرئيس الأمريكي إنه لا داعٍ لوضعه في الحجر الصحي لعدم ظهور أي أعراض إصابة عليه، رغم الكشف عن اتصالات بينه وبين حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، مضيفا: “سأخضع قريبا للفحص”.

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وأكد ترامب ضرورة اضطلاع الأمريكيين بدورهم في المعركة ضد “كورونا”، منوها باتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لردع تفشي الفيروس، ولم يرد ترامب على سؤال قرار رفضه الخضوع للحجر الصحي إذا كان أنانيا أم لا.

وتبين أن 3 أعضاء كانوا ضمن وفد برازيلي رافق رئيس البلاد جايير بولسونارو، استقبلهم ترامب مؤخرا في نادي للجولف تابعٍ له في فلوريدا، وثبت إصابتهم بفيروس كورونا.

كان ترامب أعلن في أثناء مؤتمر، أمس، حالة الطوارئ بالولايات المتحدة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء البلاد.