واشنطن تحتج على تصريحات صينية عن علاقة الجيش الأمريكي بانتشار كورونا

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احتجاجا على تصريحات صينية بخصوص علاقة الجيش الأمريكي بانتشار فيروس كورونا، استدعت الخارجية الأمريكية السفير الصيني لدى واشنطن، بسبب تصاعد حدة التوتر بين البلدين بشأن مصدر تفشي “كوفيد-19”.

وأكد مسؤول بالخارجية الأمريكية، أن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون منطقة شرق آسيا ديفيد ستيلويل، أرسل خطابًا شديد اللهجة لسفير الصين لدى واشنطن، الذي دافع عن بلاده، مشيرا إلى أن الصين تسعى لتخفيف الانتقادات الدولية لها لدورها في انتشار الفيروس. وقال ديفيد ستيلويل إن نشر نظريات المؤامرة مثير للسخرية، محذرا الصين من أن أمريكا لن تتسامح مع ذلك.

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وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، بدور بكين في تبادل المعلومات، وقال ترامب إنه قرأ مقالا عن هذا الموضوع، لكنه يرى أن “المزاعم” لا تعبر عن المناقشات المتبادلة بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأضاف ترامب أنهم يعلمون من أين جاء، وبدأت التوترات بين واشنطن وبكين بسبب التصريحات عن منشأ فيروس كورونا، بتغريدة للمتحدث باسم الخارجية الصينية زهاو ليجيانج على “تويتر”ربما يكون الجيش الأمريكي هو الذي أحضر الفيروس إلى ووهان”.

وجاءت تصريحات زهاو، بعد أيام قليلة، من تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، التي أكد فيها أن الصين كلفت العالم شهرين كان من الممكن استغلالهما في الاستعداد لمواجهة الفيروس.