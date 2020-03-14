بريطانيا تُعلن رسمياً إصابة طفل حديث الولادة بفيروس كورونا

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زادت حالة الهلع والخوف بين المواطنين في كافة أنحاء بريطانيا العظمى، بعدما تم الإعلان بصفة رسمية عن اكتشاف إصابة طفل حديث الولادة بفيروس كورونا مثله مثل والدته المصابة بدورها بنفس المرض القاتل.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن وزارة الصحة في بريطانيا لا تزال لم تعلم بعد كيفية تعرض ذلك الطفل حديث الولادة إلى فيروس كورونا، حيث من المحتمل أن يكون قد تعرض إلى الإصابة قبل الولادة أي أثناء تواجده في رحم الوالدة، أو ربما قد يكون تعرض إلى العدوى أثناء عملية الولادة من والدته المريضة بالفيروس.

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وأشارت أيضاً إلى أن والدة الطفل قد تم نقلها إلى إحدى مستشفيات العزل من أجل العلاج من فيروس كورونا، فيما لا يزال الطفل تحت العناية الطبية من أجل محاولة علاجه من المرض قبل فوات الأوان.

وشددت التقارير على أن هذه الحالة قد شهدتها لندن عاصمة دولة إنجلترا، مما زاد من حالة الخوف بشكل واضح بين جميع المواطنين في قارة أوروبا سواء كانوا صغاراً أو حتى كباراً، علماً بأن الأطباء كانوا قد أكدوا مؤخراً أن فيروس كورونا لا يقضي على حياة سوى كبار السن ونادراً ما يُصيب الأطفال أو الشباب إلا أن التطورات في الأيام القليلة تعكس ذلك تماماً.

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