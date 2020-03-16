بشرى سارة.. أمريكا تبدأ أول تجربة للقاح يحمي من “كورونا”

Advertisements

في خبر سار للعالم أجمع، قال مسؤول أمريكي إنه سيجرى الإعلان، اليوم، عن الجرعة الأول والتي ستكون الجرعة التجريبية لمصلٍ محتمل لعلاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأضاف المسؤول الأمريكي، في تصريحات صحفية، إن المريض الأول الذي سيشارك في التجربة السريرية سيأخذ المصل التجريبي، اليوم؛ لأن التجربة لم تعلن بعد، وفق “سكاي نيوز”.

Advertisements

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن المعاهد الوطنية للصحة تمول هذه التجربة التي تجريها منشأة أبحاث في ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا أودى بحياة نحو 6 آلاف و512 شخصًا على مستوى العالم، حتى الآن، منذ ظهور الفيروس في ديسمبر الماضي، كما أصيب 169 ألفا و86 شخصا في 139 دولة.