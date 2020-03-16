تزيد من خطر كورونا.. تحذيرات من تناول هذه الأدوية

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يمكن أن تزيد من سوء حالتهم، هكذا حذَّر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، من تناول الأدوية المضادة للالتهابات، عند ظهور أي أعراض تتشابه مع أعراض فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال فيران عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إن تناول الأدوية المضادة للالتهاب مثل “إيبوبروفين والكورتيزون” قد يكون من عوامل تفاقم عدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشخص لو كان مصابا بارتفاع في درجة الحرارة فإنه يجب أخذ “باراسيتامول”.

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، إغلاق المدارس، داعيا الناس لتجنب الاختلاط.

يشار إلى أن السلطات الفرنسية أعلنت، منع التجمعات التي تضم أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء البلد، ما يشكل إجراءً إضافيًا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.