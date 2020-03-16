الجزائر تعلق رحلاتها من وإلى أوروبا كامل لانتشار كو “كورونا”

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أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، اليوم، تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى أوروبا مؤقتًا، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، 19 مارس.

وأصدرت رئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم، بيانا قالت فيه إنه تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبدالمجيد تبون أصدر رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شعيلي، من أجل تعليق الدراسة مؤقتًا لجميع الرحلات الجوية والبحرية من إلى أوروبا، اعتبارا من 19 مارس الجاري، وذلك يأتي بسبب تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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وذكر البيان أن التعليق الاستثنائي، الذي أوصت به السلطات الصحية الوطنية سيكون مصحوبا بترتيبات من أجل الجزائريين فـي البلدان الـمعنية، بحسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركتي النقل الجوية والبحرية.