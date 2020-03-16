الصحة العالمية تنفي قدرة التدخين القضاء على فيروس كورونا

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نفت منظمة الصحة العالمية بصفة رسمية كل الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى عبر بعض وسائل الإعلام، وذلك بخصوص قدرة التدخين القضاء على فيروس كورونا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن كل هذه الأخبار المنتشرة حول قدرة التدخين القضاء على فيروس كورونا، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشارت أيضاً إلى أن التدخين عادة سيئة تؤدي إلى الوفاة ولا يمكنها أن تحمي الإنسان أبداً من الإصابة بفيروس كورونا، مشددة في الوقت ذاته على أن أي شخص مدخن لديه أمراض بسبب التدخين يُعد هو الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

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