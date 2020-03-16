الصحة العالمية تؤكد إصابة موظف تابع لها بفيروس كورونا في سويسرا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية بصفة رسمية اليوم الإثنين عن إصابة موظف تابع لها بفيروس كورونا، وذلك في مقر المنظمة المتواجد في مدينة جنيف على أرض دولة سويسرا.

وأكدت المنظمة أن كافة الموظفين التابعين لها سوف يقومون بأداء عملهم انطلاقاً من يوم الثلاثاء من منازلهم أي العمل عن بُعد، وذلك باستثناء من لا يستطيع أداء عمله سوى من مقر المنظمة.

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وأشارت أيضاً إلى أن المؤتمرات الصحفية في مقر المنظمة سوف يتم إلغائها بصفة رسمية، على أن يتم إجرائها بعد ذلك عبر وسائل الاتصال الرقمية ودوائر الفيديو لضمان عدم إصابة أي شخص آخر بالفيروس.

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