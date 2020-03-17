السعودية.. أمطار رعدية على معظم أنحاء المملكة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أن البلاد ستشهد نشاطاً للرياح السطحية وسماء غائمة الى غائمة جزئيا مع فرصة لهطول امطار رعدية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، الطائف، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ) تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وحسبما ذكرت الهيئة، في تقرير عنها،اليوم، تمتد حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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