“قبس” الكويتية: القبض على مهندسة مصريةلانتقادها أداء الكويت في أزمة “كورونا”

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أكدت صحيفة قبس الكويتية، القبض على مهندسة مصرية، اليوم، على خلفية بلاغ قدم لمباحث الجرائم الإلكترونية بشأن إساءتها للبلاد وانتقاد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد – 19)، في مقطع فيديو.

وكانت المهندسة المصرية انتقدت خلال مقطع الفيديو إجراءات الكويت الاحترازية لمنع كورونا، قبل أن تعود لتنشر فيديو اعتذار مؤكدة: “حديثي فهم بشكل خاطئ، ولا يمكن أن أسيء للكويت”.

جدير بالذكر أن المهندسة المدنية تعمل في إحدى الشركات الكبرى بالكويت.

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وقال مصدر أمني إن رجال المباحث، بعد انتشار فيديو للمقيمة تتحدث فيه عن إجراءات البلاد، قاموا بتحديد سكنها وهويتها، وتم إلقاء القبض عليها وإحالتها إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ قرار بحقها.

من جهة أخرى، نشرت الشركة التي تعمل بها الوافدة بيان اعتذار عما بدر منها، وأرفقت به كتاب إنهاء لخدماتها.