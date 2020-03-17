مصادر إعلامية تؤكد تعليق صلاة الجمعة في السعودية باستثناء مسجد الحرمين الشريفين

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كشفت مصادر إعلامية أمريكية أن حكومة المملكة العربية السعودية لا تزال تتخذ المزيد من القرارات الصارمة للغاية، وذلك في إطار سعيها للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا على أراضيها بعد ارتفاع أعداد المصابين والوفيات.

وأكدت شبكة “CNN” الأمريكية أن الحكومة السعودية قررت اليوم الثلاثاء تعليق صلاة الجمعة وإيقافها مثلها مثل جميع الفروض الأخرى في كافة المساجد المتواجدة على أرض المملكة العربية السعودية.

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وأشارت أيضاً إلى أن ذلك القرار لا يشمل مسجد الحرمين الشريفين الذي لن يتم تعليق فيه صلاة الجمعة، على أن تكتفي جميع المساجد الأخرى في السعودية برفع الأذان فقط لا غير دون حضور المصليين.

وشددت الشبكة على أن ذلك القرار يأتي في إطار سلسلة طويلة من القرارات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية في الأسابيع القليلة الماضية، نظراً إلى سرعة انتشار فيروس كورونا سواء في الوطن العربي أو حتى في العالم بأكمله.

وأضافت أيضاً أن الحكومة السعودية من المرجح أن تتخذ قرارات إضافية في الأيام القادمة في حالة استمرار تفشي فيروس كورونا، علماً بأن الوطن العربي بأكمله بات في حالة ركود في ظل التعليمات الحكومية الواضحة لكافة المواطنين بضرورة البقاء في الحجر المنزلي، إضافة إلى محاولة تجنب التواجد وسط تجمعات جماهيرية في ظل كونها الأكثر خطورة على حياة الناس في الوقت الراهن.

ويأمل الوطن العربي بصفة خاصة في نهاية هذه الأزمة العالمية مع مطلع شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2020، وخاصة في ظل الخسائر الاقتصادية الهائلة التي طالت جميع الدول العربية بعد انتشار فيروس كورونا، على أمل عدم وجود خسائر مماثلة في الأرواح البشرية.

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