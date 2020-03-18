“الصحة العالمية” تحذر من تناول عقار عند الإصابة بـ”كورونا”

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حذرت منظمة الصحة العالمية، الأشخاص الذين يشتبهون في إصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد-19” من تناول عقار الإيبوبروفين الشهير دون استشارة الطبيب، مؤكدة أن البحث الجاري في الآثار السلبية المحتملة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في مؤتمر صحفي في جنيف، إنه لا توجد دراسات حديثة تربط الدواء المضاد للالتهابات بزيادة معدلات الوفيات، لكن الخبراء لا يزالوا يبحثون حاليا في الأمر، قائلا: “نوصي بالباراسيتامول وليس إيبوبروفين في العلاج الذاتي”.

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وجاءت تعليقات الوكالة التابعة للأمم المتحدة بعد أن حذر مسؤولو صحة فرنسيون بارزون من استخدام العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية لمرضى فيروس الكورونا.

وتشمل هذه المجموعة من الأدوية الايبوبروفين والأسبرين وأدوية أخرى.