الصين: عقار ياباني أظهر فاعلية في علاج كورونا المستجد

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قال مسؤول صيني، إن عقار “فافيبيرافير” الياباني، أظهر فعالية سريرية جيدة في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشددًا على ضرورة استخدامه ضمن خطة العلاج في أقرب فرصة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

وأوضح تشانج شين مين مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، أن “فافيبيرافير” الذي يعتبر دواء للإنفلونزا وتمت الموافقة عليه للاستخدام السريري في اليابان عام 2014، لم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية، مضيفا أنه تمت التوصية به لفرق العلاج الطبي ويجب إدراجه في خطة التشخيص والعلاج لكوفيد-19 في أسرع وقت ممكن.

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