خبير روسي يصدم العالم ويؤكد “فيروس كورونا عبارة عن نوعين مختلفين”

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وجه الخبير الروسي سيرجي نيتيسوف رئيس مختبر التكنولوجيا البيولوجية في إحدى الجامعات الروسية صدمة مدوية إلى العالم بأكمله اليوم الأربعاء، وذلك بخصوص فيروس كورونا المستجد المنتشر بقوة في كافة أنحاء العالم على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأكد الخبير الروسي خلال تصريحات له في مؤتمر صحفي اليوم أن فيروس كورونا ليس عبارة عن نوع واحد فقط لا غير مثلما يعتقد الكثيرون، وإنما هو عبارة عن نوعين مختلفين تماماً في ظل ما يحدث حالياً في قارة أوروبا.

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وأشار أيضاً إلى أن أعداد المصابين حالياً في تراجع مستمر في كلاً من الصين إضافة إلى كوريا الجنوبية، بعد الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة الدولتين على حد سواء في الأشهر الماضية.

وشدد الخبير الروسي في حديثه على أن الأمر يبدو مغايراً تماماً في قارة أوروبا في الوقت الحالي وتحديداً في دولة إيطاليا على سبيل المثال، حيث يرتفع أعداد المصابين بصورة رهيبة بالرغم من اتخاذ الحكومة الإيطالية نفس الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دول قارة آسيا.

وأضاف أيضاً أن وجود نوعين من فيروس كورونا لن يجعل هناك أي مشكلة على الإطلاق أمام الأطباء من أجل اكتشاف العلاج المناسب له، نظراً لأن اللقاح سوف يكون قادراً على القضاء على الفيروس بأنواعه كلها، ولكن بشرط أن يتم إيجاد الحيوان المناسب الذي تظهر عليه أعراض فيروس كورونا مثل الإنسان.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت حالة الطوارئ القصوى في العالم بأكمله خلال الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة بعد وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 200 ألف مواطن من جميع أنحاء العالم إضافة إلى 8 آلاف حالة وفاة.

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