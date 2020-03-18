الصحة العالمية تنصح بغسل اليدين بالصابون بدلاً من المطهرات للوقاية من كورونا

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حرصت منظمة الصحة العالمية على توجيه نصيحة في غاية الأهمية إلى المواطنين في كافة أنحاء العالم بأكمله، وذلك بخصوص الطريقة السليمة من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي بات يُمثل الخطر الأكبر على حياة الإنسان في الوقت الراهن.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن كل مواطن يجب عليه غسل اليدين باستمرار عبر استخدام الصابون والماء عوضاً عن المطهرات التي تحتوي على نسبة من الكحوليات، والتي لا تُعتبر غير قادرة على قتل الميكروبات في نهاية المطاف.

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وأشارت أيضاً إلى أن استخدام الناس للمطهرات يجب أن يكون فقط خارج المنزل إن لم يكن متاحاً غيره، نظراً إلى أن هذه المطهرات لا تُعد فعالة تماماً لقتل الفيروسات وإنما تعمل فقط على تقليل الجراثيم في اليدين بعكس الصابون القادر على قتل كل أنواع البكتيريا في وقتها.

وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة غسل اليدين بصفة دائمة بالماء والصابون لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ثانية كحد أقصى، حتى يقي الإنسان نفسه من جميع الأمراض بصفة عامة وليس فقط فيروس كورونا المستجد.

وإليكم الآن الخطوات اللازمة التي يجب إتباعها بالتفصيل من أجل غسل اليدين بطريقة صحيحة من أجل الوقاية من فيروس كورونا:

يجب أن يقوم الإنسان في البداية بوضع المياه على يديه قبل أي شيء. لابد من وضع الصابون على اليدين بعد ذلك مباشرة ثم تركه لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ثانية كحد أقصى. يجب بعد ذلك فرك اليدين جيداً أثناء وجود الصابون عليهما ثم غسلهما بالماء وإزالة الصابون تماماً. لابد بعدها مباشرة من تجفيف اليدين بصورة جيدة وفي وقت سريع للغاية، حتى لا تكون هناك فرصة لنمو الأحياء الدقيقة على اليدين. في نهاية المطاف يجب أن يتم تغيير المناشف بشكل منتظم وعدم استعمال نفس المناشف بصفة مستمرة أو لأكثر من شخص في نفس المنشفة.

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