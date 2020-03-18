قناة العربية تؤكد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل

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أكدت قناة العربية الفضائية اليوم الأربعاء أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل قد ارتفع بشكل ملحوظ للغاية على مدار ال24 ساعة الماضية، مما أشعر المسؤولون هناك في الحكومة الإسرائيلية بدعوة الناس إلى البقاء في منازلهم لمحاولة الحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت قناة العربية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل اليوم الأربعاء قد وصل إلى 433 حالة، بالرغم من أن عدد المصابين كان 304 حالة فقط بحسب الفحوصات التي تم إجرائها للعديد من المواطنين هناك في يوم الثلاثاء.

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وأشارت أيضاً إلى أن وزير الصحة الإسرائيلي نفى وجود أي حالات وفاة على الإطلاق في إسرائيل حتى هذه اللحظة مثلها مثل دولة فلسطين، مؤكداً في الوقت ذاته أن أعداد المصابين من الممكن أن تتزايد في المرحلة القادمة في حالة عدم التزام الناس بالحجر المنزلي.

وشددت قناة العربية على أن الحكومة الإسرائيلية طالبت وزارة الصحة هناك بضرورة إجراء حوالي 3000 فحص للكشف عن فيروس كورونا بصفة يومية للمواطنين، من أجل ضمان عدم تفشي وانتشار الفيروس في إسرائيل مثلما يحدث في كافة أنحاء العالم في الوقت الحالي.

وأضافت أيضاً أن فلسطين بدورها وصل عدد المصابين فيها بفيروس كورونا إلى 44 حالة، وذلك بناءً على البيان الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، مما دعا الحكومة هناك إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان السيطرة على الوضع قبل فوات الأوان.

يُذكر أن جميع الإصابات التي تم الكشف عنها في فلسطين متواجدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما لم يشهد قطاع غزة أي إصابة بفيروس كورونا على الإطلاق بالرغم من الكثافة السكانية العالية به.

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