شركة سانوفي الفرنسية تؤكد اكتشاف علاجاً للقضاء على فيروس كورونا

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أعلنت شركة سانوفي الفرنسية المتخصصة في إنتاج الأدوية في فرنسا عن اكتشاف علاجاً فعالاً من أجل القضاء على فيروس كورونا، بعدما تم إجراء عليه العديد من الاختبارات خلال الفترة الماضية في المختبرات التابعة للشركة.

وأكدت شركة سانوفي أن العلاج ليس جديداً وإنما هو يتمثل في دواء بلانكيل المتواجد في كافة المستشفيات والصيدليات في كافة أنحاء العالم، علماً بأن سعر ذلك الدواء في مصر يصل إلى 90 جنيهاً.

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وأشارت أيضاً إلى أن دواء بلانكيل عبارة عن دواء مضاد للملاريا، إلا أن النتائج التي أظهرها على بعض المصابين بفيروس كورونا في فرنسا تبدو واعدة للغاية في الأيام القليلة الماضية.

وشددت شركة سانوفي على أنها مستعدة للتعاون بشكل كامل مع الحكومة الفرنسية من خلال منحها الملايين من الجرعات الخاصة بذلك الدواء، على أن تكون هذه الجرعات كافية من أجل علاج حوالي 300 ألف مريض سواء داخل فرنسا أو حتى خارجها.

وأضافت أيضاً أنها مستعدة لتأكيد نتائج ذلك الدواء أولاً تحت إشراف الحكومة الفرنسية وتحديداً وزارة الصحة الفرنسية قبل الإعلان بصفة رسمية للعالم بأكمله عن استخدام ذلك الدواء للعلاج من فيروس كورونا.

يُذكر أن شركة سانوفي الفرنسية لا تُعتبر أول شركة دواء حول العالم أعلنت عن اكتشاف علاجاً من أجل القضاء على فيروس كورونا، حيث سبق وأن أعلنت إحدى الشركات الصينية عن ذلك الأمر في يوم أمس الثلاثاء وتم تجربة العلاج على بعض المرضى المصابين بذلك الفيروس.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن إحدى شركات الدواء في الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت بدورها عن اكتشاف العلاج المثالي للقضاء على فيروس كورونا نهائياً.

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