قناة العربية تؤكد وفاة 475 مواطن في إيطاليا اليوم بسبب فيروس كورونا

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أكدت قناة العربية اليوم الأربعاء أن الحكومة الإيطالية قد أعلنت بصفة رسمية عن وفاة 475 مواطن إيطالي بسبب فيروس كورونا، وهو الرقم القياسي الذي لم يتم تسجيله في أي دولة أخرى بالعالم بأكمله في ظرف يوم واحد فقط.

وأوضحت قناة العربية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في دولة إيطاليا قد ارتفع إلى حوالي 26 ألف مواطن، بالرغم من حالة الطوارئ إضافة إلى حظر التجوال الذي تم فرضه في كافة أنحاء إيطاليا من طرف الحكومة الإيطالية في الأيام الماضية.

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وأشارت أيضاً إلى أن الوضع في إيطاليا بات مأساوياً بعكس ما كان عليه الوضع في دولة الصين المنبع الرئيسي للفيروس في شهر ديسمبر الماضي، علماً بأن سرعة انتشار فيروس كورونا في إيطاليا انعكس سلباً على كافة أنحاء قارة أوروبا.

وشددت قناة العربية على أن قارة أوروبا بالكامل أصبحت في عزلة عن العالم بأكمله، وليس ذلك فحسب بل إن كل دولة أوروبية قد أغلقت حدودها البرية والجوية وحتى البحرية مع الأخرى، من أجل محاولة احتواء الفيروس ومنع انتشاره وحصد المزيد من أرواح الناس.

يُذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم بأكمله قد تخطى حاجز 200 ألف مواطن حتى هذه اللحظة، فيما تخطى حاجز الوفيات حوالي 8000 حالة مما زاد من حالة الرعب والهلع لجميع المواطنين في كل دول العالم، على أمل تمكن المؤسسات الطبية من اكتشاف العلاج المناسب في أقرب فترة ممكنة من أجل إنهاء ذلك الكابوس المخيف.

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