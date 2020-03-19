عاجل: السعودية تقرر تعليق الصلاة في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة

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أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين عن صدور قرار بتعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين، خاصة يوم الجمعة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وطالب من جميع المواطنين التعاون لتحقيق المصلحة العامة، وبدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس تعليق دخول المركبات إلى المواقف أسفل المسجد النبوي، وأوضح المتحدث الرسمي للوكالة “جمعان العسيري” أن الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ بعد مغرب أمس يأتي ضمن سلسلة التدابير الاحترازية والاحتياطات التي تتخذها الوكالة لوقاية قاصدي المسجد النبوي من فيروس كورونا.

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ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الخميس كلمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، حيث قال “إن العالم يعاني كثيرا بسبب تفشي «كورونا» المستجد” ، متابعا : «إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى : (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ) وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية» .

وأضاف الملك سلمان “إن السعودية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب” .

وتابع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود :«ما اظهرتموه من قوة وثبات وبلاء حسن، ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية، هو أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها».

وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته على الحرص الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في السعودية من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، فالقطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

واختتم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود : «لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله … إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة».