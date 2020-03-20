“الصحة العالمية” تحدد موعدا لانتشار كورونا في أفريقيا بشكل واسع

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قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، أمس، إن الدول الأفريقية قد تكون أكثر تضررًا من فيروس كورونا، عندما يصل الشتاء.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، أن الأنفلونزا الموسمية تصيب جنوب وشرق أفريقيا عند انخفاض درجات الحرارة، ما يؤكد زيادة انتقال “كوفيد-19″، موضحا أن شهري يوليو وأغسطس يكونا من الأشهر الأكثر برودة.

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وحذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، من أن فيروس كورونا المستجد لا يزال الخبراء يحاولون فهم سلوكه، موضحا أن أفريقيا ظلت بعيدة إلى حد كبير عن الوباء لأسابيع، لكن جرى الإبلاغ عن أكثر من 600 مصاب بالفيروس في 35 من أصل 54 بالقارة.

وفي الكونغو، أكدت نتائج الفحص إيجابية إصابة وزيرة الاقتصاد في الكونغو أكاسيا باندوبولا بفيروس كورونا المستجد، بعد وقتٍ قصيرٍ من حضورها اجتماعات مع الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.