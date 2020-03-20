بدءًا من السبت.. السعودية تعلق الرحلات الداخلية 14 يومًا

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علقت المملكة العربية السعودية، اليوم، رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة، 14 يوما، بدءا من السادسة صباح غدٍ السبت.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، إنه جرى تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي 14 يوما بدءًا من السادسة صباح غدٍ السبت، ويستثنى منها الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية، وطائرات الإخلاء الطبي، والطيران الخاص.

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وأكد تعليق نشاط الحافلات ونشاط سيارات الأجرة، 14 يومًا، بدءا من السادسة صباح غدٍ، عدا الحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية، باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي.

وتنسق الهيئة العامة للنقل مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات، لحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل، إضافة إلى تعليق خدمة القطارات لجميع المشغلين لمدة 14 يومًا بدءًا من السادسة صباح غدٍ السبت، منها خط الرياض الدمام مرورًا ببقيق والهفوف، وخط الرياض الجوف مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل، وقطار الحرمين السريع.

وأوضح تسيير عبارات النقل بين جازان وجزيرة فرسان مع تقليص عدد المسافرين إلى 100 شخص، استمرار عمل سفن البضائع وفق برنامجها المعتاد، مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.