إجراءات عاجلة من الحكومة السعودية لدعم الاقتصاد السعودي بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال

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حرصت الحكومة السعودية على اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة من أجل محاولة دعم الاقتصاد السعودي وإنقاذه من الانهيار، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تُعاني منها المملكة العربية السعودية حالياً بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم.

وأكد وزير المالية السعودي أن الحكومة السعودية سوف تُقدم مساعدات لدعم كافة الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص بقيمة تتجاوز مبلغ 120 مليار ريال، حتى لا ينهار الاقتصاد السعودي في ظل استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه المساعدات سوف تشمل إعفاء القطاع الخاص من بعض المستحقات الحكومية، إضافة إلى دعم المصارف والمؤسسات الحكومية وأيضاً المشروعات المتوسطة وحتى الصغيرة في كافة أنحاء المملكة.

وشدد وزير المالية على أن المساعدات سوف تتضمن أيضاً إعفاء أصحاب الأعمال الخاصة من سداد الضرائب المستحقة للحكومة لمدة 3 أشهر قادمة، إضافة إلى تأجيل دفع كافة رسوم الخدمات الحكومية لمدة 3 أشهر أيضاً.

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