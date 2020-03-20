وكالة طبية روسية تؤكد إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا بعد مرور 11 شهراً !

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كشفت إحدى الوكالات الطبية في دولة روسيا عن قدرتها اكتشاف اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد مرور 11 شهراً كاملاً من الآن، وذلك تحديداً مع نهاية العام الحالي 2020 بعد نهاية المرحلة الثانية من اختبارات ذلك اللقاح.

وأكدت فيرونيكا المديرة المسؤولة عن الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية خلال تصريحات لها اليوم الجمعة أن المؤسسة التي تعمل بها تسعى جاهدة إلى إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا في أسرع وقت ممكن.

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وأشارت أيضاً إلى أن ذلك الأمر لن يكون وارداً في الوقت الحالي، حيث من المقرر أن تظهر نتائج اختبارات المرحلة الأولى لذلك اللقاح في شهر يونيو المقبل من العام الجاري 2020.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية سبق وأن أعلنت بصفة رسمية في الأيام القليلة الماضية عدم اكتشاف علاج فعال من أجل القضاء على فيروس كورونا حتى هذه اللحظة، بالرغم من المجهودات الكبيرة التي يتم بذلها من طرف كافة المؤسسات الطبية العالمية.

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