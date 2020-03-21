تعرف على الدولة الإسلامية الأكثر إصابة بـ”كورونا” وسط تعتيم إعلامي

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في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” عالميا، اتجهت العديد من الدول إلى الاستعانة بالشفافية في أعداد الإصابات من أجل تقدير حجم المخاطر المترتبة على تفشي الفيروس القاتل، ولكن إيران كانت أبرز الدول التي شهدت حالات بأعداد هائلة وقد بلغ الأمر لفقدان السيطرة وسط المزيد من المخاوف بشأن الفيروس، ولكن تلك الدولة لم تتبع نفس المسار واتجهت إلى التعتيم الإعلامي على أعداد الإصابات وتجنب اتخاذ إجراءات حازمة بشأن التجمعات وهو ما عمل على تفاقم الأزمة لديهم.

ووفقا لما ذكرته “بي بي سي”، يقول أحد الأطباء الإيرانيين يدعى محمد، وهو طبيب بمستشفى في إقليم غيلان الشمالي، إنه لم ير أسرته منذ 14 يوما دون كلل منذ بدء انتشار الوباء أملا في إنقاذ أرواح مرضاه، مشيرا إلى أنه فقد زملاء وأصدقاء، ومن بينهم أستاذه السابق في كلية الطب الذي راح ضحية لكورونا، مؤكدا أن أعداد الإصابة بالفيروس أصابت النظام الصحي كله بالشلل، كما أن الروح المعنوية للعاملين منخفضة للغاية وأسرنا منزعجة جدا ونحن تحت ضغط هائل.

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ولكن العديد من الأطباء من مختلف أنحاء الأقاليم الشمالية تحدثوا لـ”بي بي سي” عن الظروف الصعبة التي يوجهوها وكيف يعتقدون أن الحكومة تعاملت مع الأزمة بشكل سيء للغاية، وتم تغيير أسمائهم تجنبا لتعريضهم للاعتقال.

ويضيف محمد:”ليس لدينا ما يكفي من الكمامات الطبية، وأعضاء الطاقم الطبي يموتون يوميا، لا أعرف عدد من ماتوا ، ولكن الحكومة تحاول التعتيم على النطاق الحقيقي للأزمة، لقد كذبوا في الأيام الأولى لتفشي الوباء”.