خبراء يجيبون على تساؤول متى تنتهي أزمة كورونا عالميا

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“متى تغيب أزمة كورونا”، سؤال يأتي في أذهان الكثير منذ اندلاع تلك الأزمة التي أثرت على الحياة اليومية بعدما أغلقت المدارس وقيدت التنقلات وحظرت التجمعات جراء عمليات الحظر والعزل المنزلي.

ويظن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أن فترة انعكاس المسار للفيروس ستبدأ في المملكة المتحدة في غضون الأسابيع الـ12 المقبلة، بعد انحسار الوباء والسيطرة عليه ولكن تلك الافتراضية مشروطة بانخفاض أعداد الإصابات، مؤكدا أنه في ظل انتشار الفيروس فالعزل المجتمعي سيكون له أضرارا اجتماعية واقتصادية كارثية، مؤكدا على ضرورة فرض “استراتيجية للخروج” من تلك الأزمة سريعا إلى جانب فرض إجراءات صارمة خلال عودة الحياة لطبيعتها.

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وقال مارك وولهاوس أستاذ علم الأوبئة والأمراض المعدية في جامعة إدنبرة، إن المشكلة هي التخلص من المرض إلى جانب أنه لا يوجد أي استراتيجية في أي دولة للعودة للحياة الطبيعية مرة أخرى وهو تحد علمي واجتماعي كبير، مشرا إلى أن هناك 3 استراتيجيات للخروج من تلك الأزمة أولهما تطوير مصل قادر على التصدي للفيروس يمنح اللقاح الشخص مناعة حتى لا يمرض إذا تعرض للفيروس ويكفي لتوير مناعة نحو 60% من سكان الأرض وهو ما يحتاج من 12- 18 شهراً على الأقل، أو تغيير سلوكنا ومجتمعنا بشكل دائم.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في تجريب مصل على أشخاص مطلع الأسبوع الجاري بعدما سُمح للباحثين بتخطي القواعد المعتادة لإجراء الاختبارات على الحيوانات أولا.

وأضاف وولهاوس، أن الاستراتيجية الثانية هي تطوير مناعة طبيعية ويتخذ نحو عامين على الأقل وتتمثل استراتيجية المملكة المتحدة قصيرة المدى في خفض عدد الإصابات قدر الإمكان لعدم استنزاف المستشفيات؛ إذ عندما تنفد أسرّة العناية المركزة، سترتفع الوفيات.

أكد أن الخيارالثالث هوالتغييرات الدائمة في سلوكنا التي تسمح لنا بالحفاظ على معدلات انتقال منخفضة للعدوى، وسط عزل تام وصارم للمرضى لمحاولة احتواء أي تفشي،

ويمكن أن يساعد تطوير أدوية تعالج فيروس كوفيد – 19 في نجاح الاستراتيجيات الأخرى.