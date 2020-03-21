ترامب يعلن ولاية نيويورك “منطقة كوارث” بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

Advertisements

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفة رسمية اليوم السبت أن ولاية نيويورك باتت تعتبر منطقة كوارث، بعدما ارتفعت أعداد المصابين فيها بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية بحسب ما أعلن المسؤولين هناك.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي له اليوم أن الحكومة الأمريكية عملت بالتنسيق مع وزارة الصحة الأمريكية على توفير اختبارات مجانية لكافة المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل تم الاتفاق أيضاً مع الدول القريبة المتمثلة في كلاً من المكسيك إضافة إلى كندا على إغلاق الحدود الجوية والبرية وحتى البحرية، وذلك في إطار المحاولات الجادة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت هذه التصريحات من طرف دونالد ترامب اليوم بعدما ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في ولاية نيويورك فقط إلى أكثر من 10 آلاف حالة، وذلك بعد إجراء حوالي 45 ألف مواطن أمريكي للفحوصات على مدار الأيام الماضية في نفس الولاية.

يُذكر أن حاكم ولاية نيويورك قد أوضح في الأيام القليلة الماضية أن معظم هذه الحالات قد تم تحويلها إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج اللازم، فيما تم تحويل بقية الحالات إلى الحجر الصحي في المنزل لمدة أسبوعين.

إقرأ أيضاً: تعرف على الخطوات اللازمة لشراء شهادة 15% إلكترونياً من بنكي مصر والأهلي