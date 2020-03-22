التليفزيون الصيني يعلن عن علاجات فيروس كورونا المستجد

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أعلنت دراسة لعلماء صينيين وجود أكثر من 30 صنفا دوائيا بما فيها أدوية غربية ومنتجات طبيعية وأدوية صينية تقليدية، قد تكون لها فعالية ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأفادت شبكة التليفزيون الصيني الدولية “سي جي تي إن”، بأن الدراسة أوضحت أن هناك 3 أدوية يُعتقد أنها فعَّالة في التجارب السريرية، وهي”فافيبيرافير” دواء إنفلونزا ياباني.

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وأكد مسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، فعالية العقار وإيجابيته بعد تطبيقه في التجارب السريرية في مركز تفشي الفيروس بوسط الصين، وتبين أنه على مستوى عالٍ من الأمان وفعَّال فيه، مشيرا إلى أن 91% من المرضى في هذه التجربة أثبتوا تحسنا في الحالة الرئوية مقارنة لـ62% من المرضى الذين لم يخضعوا لمصل “فافيبيرافير”.

وأوضح التليفزيون الصيني أن العقار الثاني هو “هيدروكسي كلوروكوين”، وهو علاج الملاريا الذي اكتشف قبل أكثر من 50 عاما، وذكرت الأبحاث الحديثة أن العقار فعَّال في علاج المرضى.

كان فريق فرنسي نشر مؤخرًا النتائج الأولية لهذا الدواء التي كانت 50% من المرضى الذين عولجوا بـ600 ملجم من هيدروكسي كلوروكوين، ثم ارتفعت النسبة لـ70% في اليوم السادس.