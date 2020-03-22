ألمانيا تعلن رسمياً وضع المستشارة أنجيلا ميركل في الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

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أعلنت الحكومة الألمانية بصفة رسمية اليوم الأحد عن وضع المستشارة أنجيلا ميركل في الحجر الصحي، بسبب مخالطة أحد الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأيام الماضية.

وأكدت قناة “سكاي نيوز” عربية أن وزارة الصحة الألمانية طلبت من المستشارة أنجيلا ميركل ضرورة الالتزام بالتواجد في الحجر الصحي مع عدم الاختلاط بأي أحد على الإطلاق، خوفاً من أن تكون مصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأشارت أيضاً إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل في حالة صحية جيدة حتى الآن، إلا أن العديد من المخاوف تحوم حول موقفها الصحي في المرحلة القادمة في حالة ساءت حالتها الصحية، نظراً لأن فيروس كورونا يقضي بالدرجة الأولى على حياة كبار السن في المقام الأول.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد دعت اليوم الأحد إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية في دولة ألمانيا، من أجل محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا في ظل انتشاره بسرعة هائلة في كافة أنحاء قارة أوروبا في الأيام الماضية.

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